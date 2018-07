Ainult oma kunsti eksponeeriva galerii ehk n-ö kunstnikugalerii pidamine on väikses Eestis erand. Kolm tuntud kunstnikku – Epp Maria Kokamägi, Navitrolla ja Tauno Kangro on selle erandi esindajad. Arvatavasti ka ainsad. Miks nad on otsustanud oma galerii kasuks ja kuidas on neil õnnestunud nina vee peal hoida?