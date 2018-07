Beebiootus on Silvia sõnul tore ja põnev. “Põnev on jälle mõelda, et kas saan nüüd poisi või tüdruku.” Silvia jaoks on tegu neljanda lapsega. “Tavaliselt naised, kes on suurest perest, tahavad vähe lapsi, kui üldse. Mõned mu tuttavad imestavad, et kuigi ma olen suurest perest, siis mul seda tunnet pole.”

“Me oleme väga rõõmsad. Kuigi ma olen seda varemgi kogenud, on ikka selline tunne, nagu oleks eksamil õnnestunud – oh, jess, sain läbi, tehtud!” sõnab tšellist Silvia Ilves, kelle pere peagi juurdekasvu saab. Silvia ja ta kihlatu Jaak ootavad beebit.

Lapse sünnitähtaeg on detsembri lõpus. “Ta võib sündida sel aastal, aga ka järgmisel. Kunagi ei tea. Kolmanda lapsega oli mul sünniaega planeeritud päris palju kontserte ja olin kindel, et ta sünnib varem. Tegelikult sündis päev hiljem,” sõnab Ilves. “Kui laps sünniks 1. jaanuaril, oleks see põnev kuupäev, aga lapsed valivad ikka ise kuupäeva ja tulevad siis, kui nad ise tahavad,” tõdeb naine.

Praegu on juba tehtud ka esialgne prognoos, kas sünnib tüdruk või poiss, kuid Silvia ei taha enne õhtut hõisata ega veel seda välja öelda. “Eelmine kord, kui ma last ootasin, lubati ka tüdrukut. Vanaema oli juba väikesed roosad tekikesedki valmis õmmelnud ja poes kleidikesi vaadanud,” ütleb ta. “Hõiskan siis, kui 21 nädalat täis on, siis saab lõpliku kinnituse. See pole kaugel.”

Ka Silvia kihlatu Jaak oli uudist kuuldes seitsmendas taevas. “Ma olen nagu kuninga kass,” ütleb Silvia, et kallim hoolitseb tema eest väga hästi. “Ma võin kõik oma emotsioonid välja elada. Ma pole praegu üldse lihtne isiksus,” naerab ta. Silvia toimetab praegu ka ERSOs ja hakkab augustist seal täiskohaga tööle. “Ütlesin Jaagule ka, et ta peab olema valmis selleks, et ma ei saagi põhimõtteliselt lapsega koduseks jääda. Ta on ettevõtja ja saab õnneks mind toetada.”

Silvial on juba kolm poega – mullu kooliteed alustanud Stefan, viieaastane Tristan ning pooleteiseaastane Christopher Maximilian. Vanemad pojad on Silvia sõnul uue pereliikme üle väga rõõmsad. “Nad ütlesid, et tahavad kindlasti poissi, siis saab jalgpalli mängida,” naerab Silvia. Tema ise on õnnelik nii poisi kui tüdruku üle. “Kui mul oleks neli poega, oleks äge, aga kui tuleks esimene tütar, oleks samamoodi lahe.”

Silvia ja Jaak kohtusid eelmisel aastal. Tänavu mais palus mees naise kätt. "Jaak tegi mulle ettepaneku talle väga omasel viisil, luues tõeliselt sooja atmosfääri," rääkis tšellist toona Õhtulehele.

Silvia andis samal õhtul ERSO-ga kontserdi, pärast mida kallim Jaak ta mere äärde sõidutas ja seal naisele pannkookegi küpsetas. "Pärast südaööd ütles ta, et me ei läinud niisama sinna mere äärde, kus meie esimene kohting aset leidis," meenutab Silvia kaunist hetke.

Kuigi ettepanek tuli Silviale üllatusena, sai ta selle ütluse peale aru, et midagi on toimumas. "See oli rand, kus toimus meie esimene kohting. Tol õhtul nägime taevas imelist kaksikvikerkaart ja toimus müstilisi asju. Oh, nii ilus on meenutada!"