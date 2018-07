Ott Lepland avaldas "Seitsmestele", et üsna pea on temalt ilmumas uus album. Märkimisväärne on, et plaadil teeb kaasa ka muusik Rein Rannap.

"Sel suvel on, nagu ikka, palju kontserte ja erinevaid projekte. Võib-olla üks suur asi, millega olen viimased pool aastat tegelenud, on üks album. Olen selle teinud koos oma bändi ning Rein Rannapiga ja esitame Ruja laule, mis on tänapäevasesse võtmesse pandud," räägib Lepland "Seitsmestele".