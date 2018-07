Juba kolmandat aastat juulikuus saab Eestis toimuma eriliselt sügav tantrasündmus – tantrafestival "High on Life".

Selle aasta festivali teema on "Kooskasvamine läheduses".

"Meie laiem eesmärk on tuua tantraõpetused kõikides eluvaldkondades tegutsevate inimesteni. Erinevad rahvusvaheliselt tuntud õpetajad toovad meieni oma kauaaegse töö ja ainulaadse õpetamisstiili," räägib festivali peakorraldaja Karolin Tsarski. "Igal hommikul ja pärastlõunal toimub samaaegselt kolm töötuba. Iga töötuba viiakse läbi nii, et igaüks saab sellest enda jaoks parima kasu ja kogemuse. Ei ole oluline, kas tullakse üksi või kaaslasega, milline on inimese eelnev kogemus tantraga, kas ollakse vallaline, soovitakse lihtsalt suhelda, kogeda teisi ja iseennast või tullakse paarina, kes soovib süvendada oma intiimsust – festival pakub suurepärast võimalust kõigile."

Et Õhtulehe lugejatele ja vaatajatele uudset ja huvitavat infot pakkuda, oli meil tore võimalus kutsuda enne festivali algust saatesse "Puuduta mind!" festivali peakorraldaja Karolin Tsarski, kellelt uurime:

Millised maailmakuulsad tantraõpetajad on festivali jaoks Eestisse saabumas?

Mis on need uudsed erilised õpetused, mida nad Eesti inimestele esmakordselt festivalil jagavad?

Millistel põnevatel, intiimsetel teemadel veel saab festivalil ennast harida ja oma suhete ja isikliku elu kvaliteeti parandada?

Karolin on vaimsuse ja jooga vastu huvi tundnud juba teismeeast, kui ta lubas endale, et hakkab kunagi joogaga tegelema. Vaimset teekonda alustas ta reiki, tantra, Hawaii lomi-lomi massaaži ja šamaanikursustega. 2011. aastal suundus ta intensiivsele joogakursusele Agama Yoga Mehhiko harus. Jooga- ja tantraõpinguid jätkas ta Agama Yoga Eesti harus ning 2014. aastal läbis joogaõpetaja koolituse Agama Yoga peakorteris Tais. Praegu viib Karolin joogakursusi läbi Isvara Jooga koolis.

"High on Life" tantrafestivalile läks müüki ainult 250 festivalipassi, et sündmus oleks võimalikult kodune ja hubane. Pooled passidest müükase Eestisse, pooled välismaale. Tantrafestival toimub 17.–22. juulil looduskaunis kohas Adila puhkekeskuses, Pihali külas, umbes 40 km kaugusel Tallinnast.

