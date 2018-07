Selle juhtumiga seoses kohtuski mees prokuröriga ja muu jutu sees ütles ta, et lõi poisi maha. Kuna Viktor on viinalembene mees ning kümneaastane poiss elu ja tervise juures, siis arvaski prokurör, et mahalöömisest rääkides mõtles ta kerepeale andmist, mitte ei tunnistanud tapmist üles. Nii jäigi esialgu see infokilluke tähelepanuta.

Viktori sõprade sõnul hakkasid sündmused hargnema sellest, et tema rahakott koos dokumentidega kadus ära. Viktor tegi endale uue pangakaardi ja isikuttõendava dokumendi. Mõni hetk hiljem kadusid ka need ära. Viktor olla oma korterikaaslast Vambolat varguses süüdistanud ja mehed olid sel teemal ka tülitsenud. Viktor läks pärast sõnavahetust tualetti, sealt tagasi tulles oli rahakott järsku tema toas laua peal olnud. Nii saigi mehele selgeks, et äkitselt välja ilminud rahakoti varguse taga peab olema Vambola. Purjus Viktor sattus selle tõttu raevu ja lasi noa käiku.

Pärast veretööd viis Viktor oma korterikaaslase surnukeha majast üle tee asuva kohaliku kaupluse kõrvale tühermaale ning mattis laiba põõsaste taha maha. Sama põõsa teisel küljel on pingid, mille peal mehed armastasid istuda ja õlut rüübata. Koht, kus veretöö toime pandi, on sotsiaalkorter.