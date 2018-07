Laste äravõtmine varjupaika taotlevatelt vanematelt, kes põgenesid Ühendriikidesse peamiselt Hondurasest, El Salvadorist ja Guatemalast, on osa USA valitsuse vastuolulisest poliitikast, mille eesmärk on potentsiaalseid Kesk-Ameerika põgenikke heidutada. Ametliku immigratsioonipraktika osaks on ka asüüli andmise tingimuste karmistamine - enam ei saa USAs kaitset otsida koduvägivalla ohvrid või vägivaldsete jõukude eest põgenejad. (Täpsemalt saab uuest immigratsioonipoliitikast lugeda SIIT ja SIIT .)

Kokku on vanematelt ära võetud üle 2000 lapse. Vanemate kui 5aastaste laste kokkuviimiseks nende vanematega on valitsusel aega veel üks kuu.

Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ministeeriumi esindajate sõnul on protsessi aegluse taga vajadus laste eest hoolitseda. Vähemalt 14 last 102st oma vanemate juurde tagasi ei saagi, sest tegemist on väidetavalt kriminaalse taustaga isikutega. Kriitikud süüdistavad valitsust aga saamatus paberimajanduses ja inimeste andmetega hooletult ümberkäimises. Suur osa lastest on toimetatud piiriäärsetest osariikidest üle riigi asuvatesse kinnipidamiskeskustesse, mis võib raskendada nende leidmist. Paljudel juhtudel on ka keeruline tuvastada, kes kelle laps või vanem on, kuna mõned põgenikud on kirjaoskamatud.