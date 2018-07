"Viimastel kuudel oleme teinud ka mitmeid otsuseid, mis on juba tulemusi andmas. Meiega on liitunud uusi inimesi, oleme käinud välja olulisi initsiatiive – omastehoolduse reform, noorte tuleviku fond ja mitmed teised – ning teinud muutusi erakonna juhtimises," seletas Ossinovski.

Ossinovski tunnistas Õhtulehele, et lõppenud poolaasta oli sotsiaaldemokraatidele keeruline ning nad on pidanud tõsiseid arutelusid selle üle, kuidas erakonna toetus taas tõusule pöörata.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et kaks nädalat tagasi toimunud juhatuse ja fraktsiooni ühisarutelul arutati uue juhtkonna valimise võimalust, kuid otsustati, et seda ei peaks tegema. Ossinovski mõistis aga hukka Urve Palo kommentaari, et juhikoha poole kiikav parteikaaslane Indrek Saar sobiks pigem EKRE etteotsa.

"Sotside organisatsioonikultuuri lahutamatuks osaks on see, et saame ka keerulistel teemadel omavahel konstruktiivset diskussiooni pidada. Kaks nädalat tagasi toimunud juhatuse ja fraktsiooni ühisarutelul leiti ülekaalukalt, et see ei ole hea mõte. See on selge sõnum, et omavahelise mõõduvõtmise asemel peame üheskoos töötama selle nimel, et sotside positsioon järgmises parlamendis ja valitsuses oleks veel tugevam kui täna. Just ühtse meeskonnana töötamist ootab meilt nii erakond kui ka meie valija," ütles ta.

Ossinovski rõhutas, et see arutelu on tänaseks ammendunud ning sotsiaaldemokraadid töötavad selle nimel, et valmistada erakond parimal võimalikul viisil ette riigikogu valimisteks.

"Urve Palo läks oma kommentaaris selgelt isiklikuks ning ma mõistan sellise sõnakasutuse hukka. Et Urve ja Indrek on mõlemad minu meeskonna liikmed, peame kindlasti selle küsimuse omavahel selgeks rääkima, et taaskord ühisele töölainele saada," lisas ta.

Üle-eelmisel nädalal toimunud sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse koosolekul võttis Indrek Saar ette sotside juhi teema: Ossinovski ei sobi erakonna juhiks. Saar oleks valmis ise vastutust võtma, kuid erakonna koorekihis napib vajalikku toetust.