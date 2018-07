Kevadel valitsusest lahkunud Jevgeni Ossinovski põhjendas oma sammu vajadusega keskenduda erakonna juhtimisele. Kas enamik erakonnast aga ikka tahab, et neid juhib Ossinovski? Erakonna esimehe toolijalale lõi esimese täkke Hannes Hanso, kes nentis, et parteijuhi vahetus ei tohiks olla tabuteema. Tema poolelijäänud tööd jätkab nüüd kultuuriminister Indrek Saar, kes on võtnud madalseisus reitinguga erakonna päästmise oma südameasjaks.

Paraku õõnestab Saar Ossinovski jalgealust ilmaasjata, kui tal pole tagataskus mõnda nime, keda senise esimehe asemele panna. Võimalused, et selleks võiks sobida Saar, ei näi kuigi suured. Kui erakonnakaaslane ja minister Urve Palo näitas Saarele piltlikult öeldes ust, pakkudes teda pigem EKRE esimeheks, siis miks järgnes sellele ülejäänud sotsidelt pikk vaikus? Võib aimata, et Ossinovskile kesist populaarsust ette heitev Saar ei naudi parteisiseselt seda ka ise mitte.

Indrek Saare isiklikest ambitsioonidest kantud kriitika pole aga sugugi põhjendamatu. Rahval on Ossinovskist villand. Peaministrina soovib teda näha vaid kolm protsenti küsitletutest. Väheusutav, et valim koosnes üksnes Läti alkoholipoe klientidest. Veelgi enam, ka sotside toetajate seas on Jüri Ratasel napp edumaa Jevgeni Ossinovski ees. Muidugi ei pea peaministrikandidaat olema erakonna esimees, ent see tundub sama mõistlik lahendus, kui et koalitsioonierakonna esimees ei ole valitsuses.

Kas napilt kaheksa kuud enne valimisi on mõtet esimeest vahetada, sõltub sellest, kes pretendeerivad parteijuhi kohale. Erakonna uustulnuk Marina Kaljurand võiks sobida sotside toetajatele, aga kas ta on jõudnud kindlustada tugeva positsiooni ka erakonna sees? Seda probleemi pole erakonna endisel esimehel Sven Mikseril. Teisalt kui erakonna päästeplaani tuleks laenata Vabaerakonna konservatiividelt või kui Ossinovski ainus vastaskandidaat on sama hea kui EKRE-lane, siis on erakonnas ilmselt rohkemgi lahendamist vajavaid probleeme kui pelgalt erakonnajuhi isik.