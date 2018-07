Kõiki seniseid USA ja Venemaa liidrite esmakohtumisi silme eest läbi lastes ilmneb, et see kõik on kord juba olnud ja üle elatud. Isegi edu võti on teada! Aastatel 1945–1960 olid kõik kohtumised neljapoolsed (USA, Ühendkuningriigid, Prantsusmaa ja Venemaa), sest nii võeti osa sõjategevusest teise koalitsiooni vastu.

Kolmteist aastat varem peeti suure neliku viimane tippkohtumine, millele sai saatuslikuks toonane Donald Trump ehk nõukogude liider Nikita Hruštšov. Rahulikult vaagides on neil kahel hämmastavalt palju ühist: absoluutne võim, puudulik haridus (eriti klassikalise lääne hariduse mõttes), suurriigi juhi kohta häbitult napid teadmised välispoliitikast ja diplomaatilisest etiketist, rohmakas käitumismaneer ja kasimatu suuvärk. Paraku meeldis ja meeldib just see tahumata osale ühiskonnast. Hruštšovi puhul ei maksa unustada sedagi, et Lenin ja Stalin isoleerisid oma katsetalli muust maailmast. Viimasega sai suhelda vaid vähemus, ent pärast Stalini surma oli kõigile selge, et nii jätkata ei saa. Isegi uue juhtkonna esimene pikkade nugade öö ehk Beria kõrvaldamine sündis vaidlusest, millise tempoga ja kus maailmale avaneda. Pärast väikest pausi hakkasid välispoliitikaga tegelema kõik. Ka need, kellel ei olnud selleks mingisugust ettevalmistust, kaasa arvatud seltsimees Hruštšov.

Pärast korralikke ettevalmistusi, mille sekka kuulus ka Hruštšovi visiit USAsse septembris 1959, avati 16. mail 1960 Pariisis neliktippkohtumine presidentide ja kindralite Eisenhoweri, de Gaulle’i ja peaministrite MacMillani ja Hruštšovi osavõtul. 1. mail lasti aga Nõukogude Liidu kohal alla järjekordne USA luurelennuk U2. Lendur, kes oli katapuldi all olevast pommist teadlik, ronis kabiinist välja ja võeti pärast langevarjuga maandumist kinni. Sestap nõudis Hruštšov USA-lt juba ette ametlikku vabandamist. Kui suurkohtumine algas, teatas Nikita kohe, et Eisenhower peab esiteks juhtunu eest vabandust paluma, teiseks lubama, et luurelennukid rohkem ei lenda ning kolmandaks karistama lennu organiseerijaid. Teise maailmasõja kangelane Eisenhower lubas selle peale garanteerida, et lennud ei kordu. Hruštšovile sellest aga ei piisanud, ta tühistas samas kutse Eisenhowerile tulla visiidile NSV Liitu ja marssis (viisaka de Gaulle’i poolt saadetuna) uksest välja! See on ju midagi Trumpi G7 kohtumiselt lahkumise laadset. Hruštšovi kuraas, mille taga oli NSVLi raketitehnika arendamise edu, oli sel aastal üldse suur, kui lisada vaid kuulus kingaga tagumine ÜROs 12. oktoobril 1960.

Loomulikult oli kogu lääne ladvik toimunust šokeeritud. USA tundis end aga eriti alandatult, sest oli ju pealtnägijaid. Võimalik, et just see mõjutas USA uut presidenti John Kennedyt tegema veebruaris 1961 Hruštšovile ettepaneku kohtuda nelja silma all. Viinis 3.-4. juunil 1961 toimunud kokkusaamine oli esimeseks USA-Venemaa liidrite esmakohtumiste (kohe pärast ametisse astumist) seas.

Abikaasade kandev roll

Viimastel aastatel on kahe riigi suhted olnud niivõrd halvad, et mullu said Trump ja Putin küll kahel korral kokku teiste suurkohtumiste raames, ent ettevalmistatuse mõttes tuleb eesseisvat pidada nende esmakohtumiseks. Ehkki jaanuarist 2017 on möödas juba seitseteist kuud. Kohtumise tulemuslikkust hinnates on üks selle nõrkustest ette teada. Nimelt toimub see kohtumine ilma naisteta ja mõistagi põhjusel, et Putinil pole enam abikaasat – nad lahutasid.

Kui meenutada nende ja teiste riikide tippkohtumiste ajalugu, siis on abikaasadel olnud neis arvestatav roll ja mitte ainult tähelepanu tõmbajatena. Riigijuhtide abikaasad on üldjuhul kaasas pikemaajalistel visiitidel, kuid Kennedy-Hruštšovi kohtumise ajakava lähtus paljugi Jacqueline Kennedy mulje- ja mõjuavaldustest. Esimesel päeval aeti juttu vaid põgusalt ja peamine oli tualettide näitamine vastuvõttudel. Hea seegi, sest teise päeva pikkade juttude tulemused kummutati peatse Berliini müüri ehitamise ja Kariibi kriisiga. Ometi olid kahepoolsed suhted 1963. aastal selgelt positiivsed, ning nende käigus tuletati mitu korda meelde Viini kohtumise atmosfääri.

Reagani ja Gorbatšovi esmakohtumisel Genfis 1985. aastal olid abikaasad kohal. Raissa Gorbatšova olla Nancy Reaganit ehmatanud oma arusaamadega naise rollist ühiskonnas. Võimalik, et uue marksistliku loengu kartuses jättis Nancy Reykjavikki minemata. Raissa oli kohal, ent loodetud lepingut ka ei tulnud. Pärast seda kohtusid Reagan ja Gorbatšov vaid abikaasadega ja… lepingud sündisid. Kui Raissa 1999. aastal Saksamaal suri, tõttas ekskantsler Kohl Bundestagi ja tegi seal järelehüüde „naisele, kellel oli suur roll Saksamaa taasühendamises“. Kogu Bundestag seisis leinaseisakus.

Ljudmila Putina seisis oma mehe kõrval aprillini 2008, kui (NATO tippkohtumiselt) Sotšisse saabunud George ja Laura Bushile öeldi, et presidendi abikaasa on olulisel riiklikul missioonil Armeenias.