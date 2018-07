Viimastel nädalatel on uudiseid kirjutades tulnud ühendust võtta paari välismaa ametnikuga. Esimesel juhul oli see Saksa prokurör, kelle täpse silma all toimub juuni lõpus Saksamaal tapetud eestlase juurdlus. Teisel korral oli see Tapal paiknevate Suurbritannia sõdurite pressiesindaja, sest eelmisel nädalal hukkus Eestis üks Briti reamees.

Mõlemad ametnikud imestasid, miks ajakirjanik küll helistab. Küsiti: „Kas Te ei ole ametlikku avaldust näinud?“ Sellele järgnes lühike tutvustus, kuidas asjad nende kultuuris käivad – vaikselt ja rangelt omaette.

Miks siis ajakirjanik helistab? Sellepärast, et ehk on midagi ütlemata jäetud.

Brittide pressiesindaja ei jaganud lisainfot, kuna seadused ei võimaldanud seda. Saksa prokurör aga seetõttu, et see võiks mõjutada edasist juurdlust. Küll ilmnes vestlusest prokuröriga, et on olemas info, mida tegelikult tohiks jagada, aga sellegipoolest ta ei tee seda. Eestis ollakse harjunud, et küsitakse lisa. Mis aga ei tähenda, et seda alati saab.

Prokuröriga vestlemine siiski õigustas end. Uue infona sain teada, et tapmises kahtlustatavatel on juhtunust täiesti teine arusaam. Seda prokuratuur nüüd kontrollibki.