“Me teadvustame endale, et finaal on rahvarohkem ja me paigutame selleks Vabaduse väljakule ka lisaprügikaste,” räägib Svet. “Ka meie turvafirma on valmis lisajõude välja tooma, et tagada ürituse turvalisus. Muidugi teeme päris palju koostööd ka munitsipaalpolitseiga ja politseiga.”

“Isegi kui inimesed ei viska prügi maha, siis mõni jook läheb ikka ümber ja arvestades seda, et tegemist on Vabaduse väljakuga, ei saa lubada, et seal on õlu või limonaadi lombid, mis kleepuvad ja haisevad.”

Kesklinna vanem postitas eile Facebooki pildid räpasest Vabaduse väljakut ja kutsus inimesi üles jaapanlastest eeskuju võtma. Sellega viitab ta mõni aeg tagasi juhtunule, kui Jaapan pärast nappi kaotust Belgiale kaheksandikfinaalis siiski lõpuni endile omaselt viisakateks jäid ja platsi enda järel ära koristasid.

Alkoholi tarbimine avalikus kohas on keelatud. Ometigi on igal Sveti postitatud pildil märgata prügi hulgas alkoholipurke ja -pudeleid. Kesklinna vanem tõdeb, isegi kui alkoholi tarbimine on avalikus kohas keelatud, tehakse seda jätkuvalt. “Siin on paraku see olukord, et üheltpoolt seadus ütleb, et alkoholi tarbida ei või, aga selge on ju see, et kui ikka inimesed kogunevad Vabaduse väljakule näiteks aastavahetusel, siis ehkki me püüame inimesi pudelitega platsile mitte lasta, siis ikka leidub neid, kes seal alkoholi tarbivad,” ütleb Svet.

“Mina olen seisukohal, et munitsipaalpolitseile võiks anda avaliku korra tagamiseks seadusega rohkem õigusi,” ütleb selle peale Svet. Ta leiab, et munitsipaalpolitseinikel võiks sarnaselt politseinikega olla võimalus avalikus kohas alkoholi tarbivatele inimesi karistada.

“Enamik inimesi käituvad väga korralikult,” rõhutab Svet. Kahjutundega nendib ta aga, et ükskõik mis rahvusest ja mingi riigile kaasaelajate seas leidub alati selliseid inimesi, kes korralikult käituda ei oska. “Kui neid inimesi oleks vähem, oleksid väiksemad ka meie koristuskulud ja me saaksime näidata rohkem mänge – ka kaheksandikfinaali mänge või kogu play offi,” ütleb Svet.