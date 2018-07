Jüri Grauberg,

vabandan, et ei osanud Teiega otsekontakti võimalust leida – nimetate end kirjanikuks, aga ei kuulu Eesti Kirjanike Liidu liikmeskonda ja sellepärast olen sunnitud pöörduma Teie poole sellisel moel. Nimelt leidsin minu 85. sünnipäeva käsitleva materjali internetikommentaaride hulgas Teie järelduse, et olen romaani „Äri ja armastus“ maha kirjutanud Teie romaanist „Labida peal“. Pean seda väidet naeruväärseks, sest seni polnud ma kuulnud Jüri Graubergi nimegi, rääkimata tema raamatutest. Pealegi ei ole ma viimase kümne kuni kaheteistkümne aasta jooksul halva nägemise tõttu ühtegi mahukamat teost lugenud, rääkimata siis tundmatu kirjaniku veidra nimega romaanist. Asi jäi sinnapaika ja oleks jäänudki, kui ma seoses teatega, et olen taas enim laenutatud kirjanike hulgas, poleks jälle leidnud internetis sama sisuga kommentaari, seekord anonüümsena.

Kõigepealt tekkis mul küsimus – kui Teil on kindlalt selline arvamus, siis miks Te ei võta minuga kontakti nagu õige ja õiglane kolleeg, vaid üritate alatult selja tagant lüüa? Võin kinnitada, et juba lastetoast saadud autunne ei lubanud mul ka koolis teistelt maha kirjutada. Erandiks jäi siiski kõrgem matemaatika, mida minu aju ei jaganud. Maailmas on kirjutaud miljoneid raamatuid, paratamatult võib nendes esineda sarnaseid süžeekäike ja kokkulangevusi. Absurdse plagiaadisüüdistuse kohta võin arvata, et eeskujuks oleks nende miljonite raamatute hulgas palju väärikamaid. Aga kirjanikke, kes oma valearvamisega teist alatult selja tagant löövad, on üpris vähe.