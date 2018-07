Teisipäeval selgus, et 21. juulil Tartus toimuval festivalil Rock in Tartu on viiest esinejast oma kontserdi tühistanud juba neli. Millised õigused on sellises olukorras inimestel, kes juba endale pileti soetanud?

Kuna korraldaja reklaamib üritust endiselt ning omapoolset kommentaari Õhtulehele andnud ei ole, uurisime tarbijakaitseametist, mida saavad pileti ostnud külalised sellises olukorras teha.

Tarbijakaitse kommunikatsiooniekspert Pille Kalda sõnab, et tarbija õigused taolistes olukordades sõltuvad täpsematest asjaoludest. "Kui korraldaja ei osuta teenuseid kokku lepitud viisil, näiteks kui mõned lubatud esinejatest ei esine, on tarbijal õigus nõuda piletihinna alandamist. Lepingu olulise rikkumise puhul on tarbijail võimalik ka lepingust taganeda ehk pileti tagastamisel makstud raha tagasi küsida. Kui korraldaja ja tarbija omavahel kokkuleppele ei jõua, on tarbijal võimalik esitada avaldus tarbijavaidluste komisjonile."

Rock in Tartu festivalil pidid esinema Tarja Turunen, Exit Eden, Mozart Heroes, Herald ning Must Hunt. Kõik peale viimase on öelnud, et nemad järgmisel laupäeval Tartus üles ei astu.