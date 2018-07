16. juulil toimub Tallinna lauluväljakul Guns N' Roses'i kontsert. Bändi suur fänn Kristi Timmer ootab esinemist juba kannatamatult. "Veel loetud päevad ja siis..." kirjutab ta oma Facebooki postituses. “Bändis on minu meelest kõige ilusamad mehed, teiseks on Axl'i hääl erakordne ja kolmandaks see muusika on väga hea."

“Ühe mu sõbranna peikal oli videomakk, kuhu tal oli MTV-st salvestatud Guns N' Roses'i video “Patience”. Kui ma seda videot nägin, olin kohe müüdud ja rohkem minu jaoks ühtegi muud bändi ei eksisteerinud,” naerab Kirsti. “Seal olid inimesed, kes valdavad oma pilli ja näevad ägedad välja - kogu see kupatus toimis minu meelest ääretult hästi. Tegelikult toimib siiani."