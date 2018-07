„Mina olen kindel, et need ametikohad sügiseks ma täidan. Päris viimast seisu ma ei tea, kuid kandidaate on laekunud päris hästi,“ teatab Võsu kooli direktor Liina Altroff enesekindlalt. Tema juhitaval koolil, kus lõppenud õppeaastal töötas 15 õpetajat, on sügiseks vaja palgata neli uut õpetajat.