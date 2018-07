Enne kui värskelt kihlunud Justin Bieber ja Hailey Baldwin altari ette sammuvad, tuleb neil läbida abielueelne kursus, vahendab Daily Mail.

Viienädalasel kursusel räägitakse muu hulgas paaridevahelisest intiimsusest ja sellest, kuidas oma rahaasju pärast abiellumist korraldada. "Abielukursus on selline asi, mida mõned Hillsongi kiriku (Justin on selle kogudusega seotud - toim.) pastorid lausa nõuavad enne, kui nad paari laulatavad. Teised aga soovitavad seda," rääkis allikas väljaandele.

"Justinil on ilmselgelt minevik. Ta oli pikalt suhtes Selena Gomeziga ja tahab nüüd elu Haileyga alustada puhtalt lehelt. Nad lähevad mõlemad kursusele hea meelega, sest usk on nende jaoks tähtis ning see aitab neil tulevateks aastateks luua hea vundamendi."