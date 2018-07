Tartu kiirabi juhi Ago Kõrgvee sõnul saab sotsiaalmeediasse maantee ääres sünnitanud naisest pildi postitanud kiirabitöötaja noomituse, ent samas ka kiituse hea töö eest. Töökohast ei jää õnneks keegi ilma.

Õhtuleht kirjutas esmaspäeval, kuidas Valga sünnitusosakonna sulgemise pärast pidi rase naine sõitma Tartusse sünnitama, kuhu naine aga ei jõudnud. Kiirabitöötajad aitasid lapse ilmale tuua maantee ääres. Õnnelikust hetkest postitas üks meedikutest Facebooki pildi, loomulikult värskete vanemate loal. Sellele järgnes aga suur pahandus.

Kõrgvee sõnul on probleem antud olukorras see, et isegi, kui on patsientide nõusolek, on ebaeetiline sotsiaalmeedias sellised juhtumeid kajastada. “Kiirabitöötaja ei tohi anda informatsiooni sotsiaalmeediale, sest nii kaotaks kiirabi igasuguse usaldusväärsuse,” rõhutab Kõrgvee.