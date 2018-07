"Mind on süüdistatud katsetes mürgitada lapsi," alustab Janika Veski saadet end ohvrina esitledes. Tõsiasi, et liigses koguses põhjustab MMS iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, organismi dehüdreeritust ja palju muud, ei paista naist kõigutavat. "Süüdistatakse, et ma olen teinud midagi vastuolus inimlikkusega. Mulle heidetakse ette erakordseid, kirjeldamatuid patte," jätkab soolapuhuja.

Janika Veski pöördus alternatiivmeditsiini poole alles siis, kui arstid enam lahendusi pakkuda ei osanud. Tema lapsel läksid haiguse ägenemised aina sagedasemaks ning seda rohkem pidi teda hingamisteede puhastamiseks kunstlikusse koomasse panema. Siis saabus aga lunastus. "Ma lihtsalt otsustasin, et ma ei lase oma lapsel ära surra. Netis surfates sattusin sellise asja peale, nagu MMS. Veel ma ei teadnud, mis see on, aga lugesin, et see on ravinud kedagi vähist terveks, kedagi diabeedist terveks, kedagi astmast," avab Veski oma mõtete tagamaid.

"Neljandal päeval pärast MMS-i andmist lõppes mu lapsel kopsudes korisemine ära," räägib Veski. "Tormasin siis kiiresti arsti juurde, kartsin, et lima on tihkeks muutunud ja on uut operatsiooni vaja. Kui arst tegi uuringud ära, ütles ta, et minu laps on täiesti terve, kops on täiesti puhas. Seal pole enam midagi. Ta lihtsalt ei suutnud uskuda, et selline asi on juhtunud nelja päevaga, kui meditsiin ei andnud tulemust viie kuuga."

"Kui mina selle teemaga alguses tutvuma hakkasin, uskusin, et tegu on lihtsalt kloorijoojate seltskonnaga," palub Võrno külalisel ümber lükata MMS-i tarvitajatega seotud eelarvamusi. "See on hästi labane ja hästi vale," vaidleb Veski mehele kohe vastu. "[MMS-il] pole klooriga midagi pistmist. Siis võiks öelda, et tegelikult, kui MMS segatakse kokku kloritist ja lauasool on naatriumkloriid, siis lauasool on kloor," muigab Veski enda nalja üle. "Sama loll väide, eks, mhm."

Klorit ei sarnane aga keemilises mõttes üldse kloriidioonile, mis lauasoolas peitub. Esimene sisaldab lisaks kloorile ka hapnikku, teine mitte. Samuti, kui naatriumkloriidi ehk lauasoolaga maitsestame oma toitu, siis naatriumkloritiga valgendame riideid. Seda söögitorust alla kulistada oleks eluohtlik.

"Kogu ookean tegelikult, veest järgmisel kohal on, mis sa pakud, mis aine seal on? Kloor, mhm. Aga ta on ühendina. Veres on jälle kloor esimesel kohal."