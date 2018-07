Mai lõpus sõudsid ettevõtte ShiShi omanikud Mart Haber ja Taivo Piller New Yorgis abieluranda. Nüüd on meeste elus veel üks rõõmus sündmus ees ootamas – nimelt liituvad nende perega peagi kaksikud!

Mehed abiellusid 30. mail ning paljastasid siis, et sügisel on nende ellu oodata kaht kõige tähtsamat ameeriklast, andes mõista, et neist saavad ka lapsevanemad.

Nüüd jagab Mart oma Instagramis pilti, millega annab teada, et oodata on poissi ja tüdrukut.

#happy A post shared by Mart Haber (@marthaber) on Jul 9, 2018 at 2:41pm PDT

Palju õnne!