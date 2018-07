Linane kangas pakub suvel palavaga mõnusat jahedust, on suure niiskuseimavusega, ei aja higistama ning kuivab kiiresti. Samuti hoiab see hästi kehatemperatuuri ning pakub meeldivat soojust talvel. Sel põhjusel on linast vahel nimetatud ka põhjamaiseks siidiks. Lisaks on see mõnus ja ihusõbralik ajatu materjal, millel on lubatud olla kortsus (muudab toote hoopiski stiilsemaks).

1959. aastast tegutsev Teaspon Kodutekstiil pakub laia linaste kodutekstiilide valikut: voodipesu, köögitekstiile, roomakardinaid, käterätikuid, saunalinu ja kodurõivaid. Kõik tooted on naturaalsed, kvaliteetsed ja Eestis toodetud.

Tootmiseks kasutatud kangas on sertifitseeritud ning ei sisalda allergeene – just sel põhjusel sobib ta ideaalselt allergikutele, väikelastele ja tundliku nahaga inimestele.

Osad Teasponi toodetest on läbinud keskkonnasõbraliku ensüümpesu protsesse, mis muudab materjali pehmeks, siidiseks, hästi triigitavaks ning eemaldab lahtised kiud kanga pinnalt. Ensüümpestud linased tooted enam pesujärgselt kokku ei tõmbu.

