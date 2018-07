David ja Victoria Beckhami peres oli tähtis päev – nende tütar Harper Seven tähistas 7. sünnipäeva ning selleks puhuks korraldati tüdrukule korralik pidu, vahendab Mirror.

Sünnipäeva tähistati perekonna uues maakodus, mis asub Cotswoldsis. Sünnipäevatort oli ükssarvikukujuline ning maakodu oli kaunistatud roosade õhupallidega.

Lisaks avaldas Victoria Instagramis pildi, kuidas Harper sõidab poniga ning iilmselt oli see sünnipäevakink tütrele.

Varem on kirjutatud, et kuulus paarike plaanib tütrele sünnipäevaks poni kinkida. Loom maksis umbes 7000 naela ning lisaks sai Harper ka ratsutamisvarustust. "Harper on hobusehull ja on viimastel nädalatel vanemaid anunud, et ta saaks oma poni. Poni on väga ekstravagantne kink ja Harper teab, kui õnnelik ta on," rääkis peretuttav The Sunile.