Eesti populaarne rokkbänd Terminaator külastas hiljaaegu Kanadat, kus käidi mängimas väliseestlastele. “Initsiatiiv tuli Kanada poolt. Siin on käinud Eesti lauljad ja näitlejad aastakümneid ja meid kutsuti ka. Sealsetel eestlastel toimuvad iga-aastased kokkutulekud,” räägib bändi solist Jaagup Kreem.

Juba lennujaamas algasid sekeldused – nimelt unustasid Terminaatori liikmed viisad hankida. “Me oleme kogu aeg rääkinud viisavabadusest ja ei tulnud meelde, et Kanadasse on viisat vaja,” naerab Jaagup Kreem. “Läksime hommikul lennujaama ja check-in'i tehes küsiti viisat. Me olime suhteliselt üllatunud, aga tuli meelde, et Ameerikasse on ju ka vaja. Võtsime kiirelt lahti esimese internetilehekülje ning ostsime viisad, hiljem tuli aga välja, et need ei sobi. Lõpuks saime uued viisad ja jõudsime viimasel hetkel lennukile.”

Jaagup Kreem ja Taavi Langi esinesid muu hulgas ka vanadekodus Ehatare, mis oli nende jaoks esmakordne kogemus. Tavaliselt on bändiliikmed harjunud rokkima suurtel lavadel, aga sellel korral lauldi Jaagupi onu, Juhan Viidingu laule. “Eks see ikka on teistmoodi, aga tegelikult oli see vanadekodu hästi armas koht. Inimesed kuulasid väga tähelepanelikult."