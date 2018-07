Eesti kirjanik, lastekirjanik ja luuletaja Heiki Vilep meenutab, kuidas ta veel enne esimesse klassi minekut jäi Tartu linnaservas Aruküla koobastes lõksu ja alles pärast pikki pingutusi õnnestus tal end välja vingerdada.

"Ma olin siis väike poiss, kui keegi, kes oli eelnevalt juba Aruküla koobastes käinud, kutsus kõiki kaasa. ""Tulge, me oleme käinud, see on väga kihvt!" Nii ta läks," meenutab Vilep.

"Ma olin küll toona kuulnud, et Arukülas on koopad, aga ei olnud seal varem käinud. Ja siis me läksime äkki viie poisiga sinna. Seal olid uuristatud liivakoopad. Ma ei teagi, mis koopad need olid üldse, kas tehislikud või mis, aga vaevalt poisikesed nii pikki koopaid uuristavad," mõtiskleb mees.