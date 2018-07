Näitleja Johnny Deppi ootab ilmselt ees kohtutee – väidetavalt ründas mees filmi "City of Lies" võtteplatsil Greg Brooksi, vahendab The Guardian.

Brooks väidab, et Depp lõi teda võtteplatsil kaks korda ning ohver vallandati produktsioonist, sest ta ei olnud nõus rünnakust võimudele mitte teatama.

Lisaks kaebas Brooks kohtusse ka filmi režissööri ja produtsendid. Depp läks Brooksile kallale väidetavalt seetõttu, et mees juhtis ühe Los Angelesi hotelli ees tehtud võttel režissöör Brad Furmani tähelepanu sellele, et tolleks päevaks hakkab filmimise luba lõppema ning võte tuleks lõpetada.

Furman lasknud seepeale Brooksil minna Deppi juurde, et too ütleks näitlejale ise, et võte tuleb lõpetada. Kohtupaberitest selgub, et Depp haisenud alkoholi järele, karjus vihaselt Brooksi peale ning lõi teda kaks korda ribidesse. Siis karjunud Depp: "Ma annan sulle 100 000 dollarit, kui sa mind praegu näkku lööd!"

Kui Brooks pärast intsidenti tööle läks, sunniti teda allkirjastama paberit ja kinnitama, et ta ei kaeba kuhugi. Kui Brooks sellest keeldus, vallandati ta.