Rahandusministeeriumi kodulehel on üleval pikaajaline majandusprognoos, kus vaadeldakse olulisi majandusnäitajaid aastani 2070. Veidi ulmelisena tundub summa, mis vaatab vastu 2070. aasta keskmise palga alt: 10 742 eurot.

Prognoos valmis aprillis ning seal on majandusnäitajate ennustamiseks kasutatud mitmeid eri mudeleid. (Loe täpsemalt rahandusministeeriumi kodulehelt.) Muuhulgas prognoositakse tööpuudust, tööviljakuse kasvu, keskmist kuupalka ja palgakasvu.

Prognoosi järgi võib eestlasi märksa raharohkem elu ees oodata juba 2027. aastal. Keskmine palk on selleks ajaks ennustuse järgi kasvanud 2075 euro suureks. Muidugi võib aimata, et selle aja peale on ka toodete ja teenuste hinnad märksa kallimad.