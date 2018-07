Rong on puupüsti täis. Üks tudeng ei leia endale kuidagi istekohta ja otsustab lõpuks viimases vagunis kavalust kasutada. Ta hõikab üle vaguni:

"Ümber istuda! See vagun haagitakse lahti!"

Reisijad ronivad vandudes vagunist välja ja kõik istmed saavad korraga vabaks. Veerand tunni pärast tuleb jaamaülem ja küsib tudengilt:

"Kas sina hõikasid, et vagun lahti haagitaks? Vagunihaakija kuulis seda aknast ja arvas, et rongijuht hüüdis. Mis me nüüd siin jaamas selle vaguniga peale hakkame?"