Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Dmitri Rõbakovi hinnangul võib eesti ja vene kogukonna ühendamisele kaasa aidata üleminek kakskeelsele koolile.

Rõbakovi sõnul kardavad Vene rahvusest vanemad oma lapsi eestikeelsesse kooli panna, kuna nad arvavad, et nad ei saa siis ise lapsi piisavalt õpingutel aidata, kirjutab Eesti Päevaleht. Lahenduseks võiks aga olla taoline kakskeelne kool nagu Kalamajas, kus osa õppetööst toimub vene keeles – see oleks Rõbakovi meelest pehmem üleminek.

"Meil on Tallinnas üks heade traditsioonidega tugev eliitkool, kus juba umbes kümne aasta eest otsustati peaaegu 100%-lise keelekümbluse kasuks ehk kool muutub samm-sammult eesti kooliks. Kuigi idee on hea, on see mõnede õpilaste puhul kutsunud esile hoopis vastupidise reaktsiooni, rääkis Rõbakov, et mitmed on sealt koolist hoopis Venemaale õppima suundunud.

