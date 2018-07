Koit Toome ja Hanna-Liina Võsa alustasid eile, 10. juulil ühist kontserttuuri "Halloo Kosmos, Halloo Maa", mille avakontsert leidis aset Saaremaal, romantilise Arensburgi hotelli sisehoovis.

Sel suvel saab näha imelisi muusikuid koos laulmas. "Hallo Kosmos, hallo Maa" on pühendatud Eesti kustumatule estraadile ning selle tuntuimatele esitajatele läbi aastakümnete. Kõlavad soolod ja duetid, mis kuulsaks lauldud Georg Otsa, Heli Läätse, Uno Loobi, Marju Kuudi, Jaak Joala, Anne Veski ning paljude teiste legendaarsete artistide poolt.

Kaheks nädalaks panevad varem mitmeski muusikalis armunud noori mänginud muusikud leivad ühte kotti ja lähevad üheskoos suvetuurile. Nende varasem suhtlus ja sõprus on vahetu ja lõbus ning kindlasti on palju, mida koos publikuga meenutada. Kes on need kaks andekat, kes jõud ühendavad?