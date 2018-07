Poodi sisenedes astuks just kui teise maailma - põrandaid katavad villased antiikvaibad, seinu kaunistavad maalid ja pildid, kogu ruum on täidetud roheliste taimede ja põnevate detailidega.

Poe interjööri iga detail on ehe ja läbimõeldud, disainerite endi poolt kujundatud ning täpselt seal kus peab, luues ühtse, rustikaalselt harmoonilise terviku. Nagu õigele gildile kohane, on suur osa interjöörist sündinud koostöös kodumaiste meistrite ja seppadega – nagu näiteks massiivne tammepuust ja fossiilidega kaetud paekivist lett, sepistatud kübarahoidjad, uste käepidemed, stanged, riiulid ja riietuskabiinid.

Tallinna vanalinnas avas uksed kodumaise brändi GUILD uus esinduspood, mida linnarahvas on oodanud pikisilmi alates hetkest, mil Laia ja Vaimu tänava nurgal said suuri aknaid katma valged plakatid kirjaga “GUILD – loodetavasti avame peatselt”.

“Eesmärk oli luua ruum, kus oleks päriselt hea olla. Tehislikke, ülevalgustatud ja hingetuid poode kerkib kui seeni peale vihma – kedagi nähtavasti ei huvita, kuidas inimene end säärases keskkonnas tegelikult üldse tunneb. Parim kompliment, mis meile seni on öeldud, on et “kõik poed peaksid säärased olema”. Tundub, et me eesmärk sai täidetud ja see teeb meid väga õnnelikuks!” kommenteerib GUILDi üks loojaid Joan Hint.