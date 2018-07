Riigikogu liige Maire Aunaste peab plaani, mida teha siis, kui töö Toompeal järgmise aasta märtsis läbi saab.

Eesti Ekspressi andmetel on ta helistanud tuntud Eesti teleprodutsentidele ja uurinud, kas oleks mõtet ekraanile naasta ja kas leiduks sobivaid pakkumisi. Miks ka mitte, arvasid produtsendid.

Aprillis rääkis Aunaste Kroonika veergudel, et plaanib pensionipõlve pidada Portugalis, kuhu ta on juba soetanud ühe taastamist vajava maja müürid. Nimelt on Portugalis elu märksa odavam.

