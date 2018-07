Eesti Ekspressis räägivad oma loo viis noort naist, kes väidavad, et NoKu klubi juhataja Andi Rungi (47) on neid ahistanud. Rungi ise väidab, et tema pole kellelegi käsi külge pannud ega alkoholi pakkunud, vaid tegemist on hoopis vallandatud teenindajannade kättemaksu ja laimuga.

Ühe neiu eest kelkinud Rungi enda suguelundi suurusega ning ähvardanud seda ka neiu peal kasutada. Teie tüdruk pidi end Rungi eest tualettruumi lukustama, et mehe pealetükkivaid lähenemiskatseid tõrjuda. Lisaks on Rungi väidetavalt teinud naistele ohtralt kahemõttelisi kommentaare ning ta kippus neid ka selja tagant kallistama.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.