Artur: "Tere hommikust, vanapoiss! Mõtlesin, et astun sisse ja viin ära vihmavarju, mille sa mult laenasid."

Voldemar: "Mul on kahju, kuid ma laenasin selle ühele sõbrale. Millal sul seda vaja on?"

Artur: "Ega mul endal seda vaja olegi, aga sõber, kellelt ma ta laenasin, ütles, et omanik tahab seda tagasi."