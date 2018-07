Torne, kust lubatakse alla hüpata, on maailmas vähe. Lisaks Tallinnale saab teletornist tehtavaid hüppeid jälgida vaid Kuala Lumpuris. Teletorn on traditsiooni poolest oma sünnipäeva base-jumpi sündmusega tähistada Euroopas ainulaadne.

Base-hüpe tähendab langevarjuga hoonetelt, kraanadelt, sildadelt või kaljudelt alla hüppamist. Peamine erinevus tavalisest langevarjuhüppest on kõrgus, mis base-hüppe puhul on tavapärase nelja kilomeetri asemel 50-200 meetrit. See on lubatud vaid väga kogenud langevarjuritele.

Tallinnasse tuleb tänavu poolsada ekstreemlangevarjurit 15 riigist.