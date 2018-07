Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski tunnistas, et erakonnas on rasked ajad, kuid lubas, et ühiste arutelude käigus saadakse sellest üle.

"Lõppenud poolaasta ei olnud sotsidele kindlasti kerge ning oleme erakonnas pidanud tõsiseid arutelusid, kuidas tekkinud mainelisest madalseisust üle saada," teatas Ossinovski vastuseks ERR-i päringule pingete kohta erakonnas. "Muidugi oleme selles kontekstis endalt küsinud, kas erakonna juhtimise juurde tuleks tuua uusi inimesi."

Mõni nädal tagasi toimunud juhatuse ja fraktsiooni ühisarutelul käsitleti Ossinovski sõnul seda küsimust väga põhjalikult.

"Ehkki oli ka eriarvamusi, leiti ülekaalukalt, et peame töötama selle nimel, et suurendada sotside toetust inimeste seas, mitte kulutama energiat omavahelisele mõõduvõtmisele," ütles ta.