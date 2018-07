USA Today kirjutab, et pärast mereväest erru minekut elas Kunan sportlikku elu. Tegeles nii ratta- kui motospordiga ja triatloniga, armastas jooksmas käia. Eriti meeldis talle looduses keha treenida.

Surmahetke eel tegeles Kunan hapnikuballoonide kinnitamisega koopa seintele. Et siis, kui poisse ükshaaval päästma hakatakse, oleks neil ja sukeldujatel iga teatud vahemaa järel võimalik õhku saada. Paraku sai õhupuudus saatuslikuks talle endale, kui tagasiteel tabas piirkonda, kus ta parajasti liikus, ootamatu veetõus. Ehkki võib arvata, et Kunan ujus elu eest, ei pääsenud ta tõusuvete küüsist. Tema keha leidis ja tõi pinnale teine sukelduja.

Kunani surm oli küll traagiline, ent teised päästjad ei lubanud (ega õieti saanudki lubada) sel nende hoogu takistada. „Tema surm ei ole asjata,“ kinnitas kohapeal päästetöid juhatanud admiral Apakorn Yuukongkaew Channel News Asia reporterile. „Me jätkame. Meil on endiselt nii palju usku, et oma tööd jätkata.“ Ning usk oli õigustatud - teisipäevase seisuga on kõik koopas lõksus olnud lapsed koos treeneriga elusalt ning üllataval kombel üsna tervelt pääsenud.

Kangelast mälestati nii budistliku kui Tai sõjaväe matusetalitluse kommete kohaselt. Tema matuste eest tasus Tai kuningapalee. Nooremohvitseri auastmest kõrgemale ta oma karjääri jooksul ei tõusnud, kuid postuumselt taotleb merevägi talle ka aukõrgendust. Kunani Facebooki-kontost on lähedased teinud mälestuskonto.

Spordimees: Kunan oli aktiivne atleet, kes armastas eriti sportida looduses (Saman Kunan / Facebook)

Kunani jäävad leinama tema vanemad ja abikaasa. Waleeporn Kunan kirjeldas emotsionaalses intervjuus BBC-le, kuidas tema ja ta mees igal hommikul enne tööleminekut üksteisele ütlesid: „Armastan sind.“

„Teiste inimeste silmis oli ta niisama armas. Mina aga teda tõepoolest armastasin,“ ütles naine. „Kui te mult küsite, et olen ma kurb - mul on selline tunne, nagu oleksin surnud ja samas ikka elan,“ rääkis leinav abikaasa. „Aga ma kasutan kurbuse summutamiseks oma uhkust tema üle.“