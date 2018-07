"Naised kurdavad, et nende aeg lastega tegelemiseks-põetamiseks tuleb rahasse arvestada, sest mees ju ei tegele," imestab lugeja lisades, et tema lapsevanemana ei tuleks selle pealegi, et kurta mehele, et visaku viimane viiekas aja eest, mil tema telerit vaatas, aga naine last vannitas.

Lehelugeja sõnul on väga inetu lugeda, mismoodi vanemad on oma lastele hinnasildid kaela riputanud nagu neil muid väärtusi polekski.

Justiitsministeeriumi plaan panna lahuselava vanema poolt lapsele makstav elatis sõltuma maksja sissetulekust ning sellest tulenevad tulised sõnavahetused meeste ja naiste vahel on ühe lugeja nii ära tüüdanud, et ta küsib: "Kas kõht juba täis ei ole?"

Lisaks on ta seda meelt, et raha pole see, mis lapsed rõõmsaks teeb, sest Eestis on palju olude sunnil vaesuses virelevaid perekondi, kel hoolimata nigelatest tingimustest meel alati rõõmus ning sära silmis.

Lugeja sõnul ei ajagi need pered taga luksust vaid oskavad rõõmu leida ka taaskasutusest ostetud riietest, teiste laste vanadest leludest või juba õe-venna poolt kasutuses olnud vankrist.

"Need pered ei virise internetis, et naabrid käivad iga kuu spaas, aga nende lapsed peavad koduõuel mudavannis mängima. Ei virise, et nad peavad vaeva nägema, et juurviljad oleksid laual neid rohides ja väetades - lapsed kasvavad tööga ja aitavad," leiab lugeja.

Neile, kes sellise eluviisiga leppida ei suuda ning kohtus lapsest lahuselavalt vanemalt ulmelisi summasid nõuavad, ütleb ta: "Midagi ei ole teha. Kõik ei mahu rikka laua taha. Kohtus virisemine ei ole aga just kõige väärikam viis end rikkamaks teha."

Selle asemel soovitab ta jätta endale alles väärikus ning osata sõlmida täiskasvanud inimestena omavahelised kokkulepped ka siis, kui elud on laiali läinud.

"Naised, panustage ise ka rahaga. Ärge nõudke isadelt viimast. Mehed, ärge virisege naiste kallal, nad teevad rasket tööd!" jagab lugeja soovitusi.

Kokkuvõtteks palub ta üleüldse lõpetada ohvri mängimine.