Pärnumaal Kergus oli täna nagu Terminaatori laulus: õhtupoolikul sadas nii tugevat rahet, et maa värvus valgeks nagu südatalvel!

Sotsiaalmeedias uskumatut vaatepilti jaganud Maris Mustallikas rääkis Õhtulehele, et sadu algas kella 15.50 ajal ja kestis umbes veerand tundi.

"Mõned lilled on puruks, õu on täis õunapuulehti ja kirsid on maas rahe sees," kirjeldas Mustallikas. "Meil õnneks midagi hullu polnud," lisas ta.