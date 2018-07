Arstiabi kättesaadavuse piiramisega kaasnevad alati riskid. Õigus oli neil, kes Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise valguses ennustasid, et mõni selle maakonna laps sünnib edaspidi maantee ääres. Teisalt võinuks perel, kellega läinud pühapäeval just niimoodi juhtus, minna täpselt samuti, kui sünnitusosakond olnuks suletud vaid ajutiselt, näiteks igasuvise kollektiivpuhkuse tõttu. Asjaosalistel vedas aga nii ehk naa, sest tavapäratust sünnitusest hoolimata on ema ja laps hea tervise juures.

Nii võib vaielda, kas kuulsat fotot kiirabitöötajatest ümbritsetud värskest emast lapsega sobib ikka kasutada sünnitusosakondade sulgemise debati kontekstis. Autos sünnib kümmekond last aastas ning mitte alati pole põhjuseks haigla kaugus. Samas on selge, et inimeste mällu sööbinud pilti ja sellega kaasnenud emotsioone ei saa niisama lihtsalt olematuks teha nagu Tartu kiirabi juhi meelehärmiks palju tähelepanu pälvinud Facebooki postitust. Pildi postitanud kiirabitöötaja avalik noomimine ja töökohakaotusega ähvardamine pole mõistlik – kiirabitöötajad on kangelaslikud inimesed, kelle töövõite tulekski esile tõsta. Arusaadav on nende pahameel, kes ootavad kiirabilt eelkõige inimlikkust – ka oma töötajatega suhtlemisel.

Inimlikkusest tunnevad puudust paljud, sest olenemata sellest, et sünnituse vastu võtnud kiirabitöötajad näitasid kõrget taset ja kõik lõppes õnnelikult, on juhtum haiglatest kaugemal elavate inimeste hirme pigem suurendanud. Sünnituseas naised Valgamaal, Läänemaal ja mitmel pool mujal küsivad õigustatult, mis saab siis, kui juhiluba pole kummalgi vanemal (pühapäeval sõitis kiirabile vastu sünnitaja ise) või ilmnevad komplikatsioonid. Ja kas kaugelt kohalejõudnutele jagub kohta ja arstide tähelepanu ka neil päevil, kui sünnitajaid on üle keskmise palju? Hirmudesse ei tohi suhtuda ükskõikselt. Õigem olnuks nendega piisavalt tegelda juba enne Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise rutakat otsust.

Sünnitusosakondade sulgemist taganttõukav rahaline sääst ei maksa lõpuks midagi, kui harjumuspärastest teenustest ja arusaadavatest selgitustest ilmajäetud ei usalda enam oma riiki.