Eesti tänavune riigieelarve on 10,58 miljardit eurot. Horvaatia ainuüksi turismist saadud tulu jäi mullu samasse suurusjärku. Ometi pidas Horvaatia veerand sajandit tagasi maha verise sõja Serbiaga, ent tõusis jalgadele. Nüüdseks on ta rajanud suurepärase infrastruktuuri, mida võime vaid kadestada. Eestis tuleb tõsta makse ning aktsiise, lasta rahal naaberriiki voolata – samas kui kõik võiks teenida meiegi heaolu.

Riigid pingutavad enda tutvustamiseks erinevalt. Ühed müüvad puhast ja puutumatut loodust, teised päikest ning sinist merevett. Kolmandad korraldavad logokonkursse, mis alatasa äparduvad. Hiljuti Horvaatias toimunud reisiajakirjanike galal, kuhu tulid esindajad mitmekümnest riigist, hakkasin mõtlema, et midagi on Eestis pikemat aega väga valesti.

Maailm teab ja tunneb Horvaatia logo: Croatia – full of life. Eesti tegeleb enese otsimisega ja pole ennast leidnudki. Untsu läinud brändikonkursil panime huugama kena summa ja saime vastu ilmetud rohelised plönnid. Maailm on rumal ega saa aru meie rändrahnude suurepärasest mõttest! Horvaatia logo näeb nii BBC, Traveli, CNNi kui ka teistel kanalitel. Miskipärast pole meie logo ega brändi eri riikide kanalites märganud.

Arvame, et meid teatakse. Tegelikult ei teata. Horvaatias astus minu juurde nooruke Belgia ajakirjanik ja teatas süüdimatult – Estonian capital is Vilnius (Eesti pealinn on Vilnius). Jäi üle õhku ahmida ning uus pärl ei jäänud tulemata – ehk on pealinn siis Riia! Ja seda ütles eurooplane, mitte jänki.

Kui ütled muu maailma asukale, et Tallinn asub 80 kilomeetri kaugusel Helsingist, noogutatakse ja saadakse aru, kus me asume. Miks see on nii?

Laisk turundus maksab kätte

Siiani pole meil turismiministeeriumi, mis on paljudel maadel.

Sellise institutsiooni vajalikkusest on turismiringkonnad rääkinud juba ammu, ent poliitikud kas ei saa aru või neid ei huvita see. Mujal maailmas reklaamib ja tutvustab riiki turismiministeerium, turismiminister on riigi parim pressiesindaja. Tema ülesanne on tutvustada, teha lobitööd lennufirmadele ning turismiagentuuridele. Meil leiti kunagi, et riik ei peagi äritegevusse sekkuma ja need funktsioonid anti üle EASile. Tulemused on näha.

Eestis reguleerib teatud turismivaldkondi ka tarbijakaitseamet. Neid asutusi ja nende ülesandeid koondades võiks vabaneda raha, mida saaks paremini kulutada turismiministeeriumi loomisele. On viimane aeg ärgata, sest teised on meist kaugele ette rebinud. Kaotatu tasategemine on raske kui mitte võimatu.

Oleme pidanud pikki vaidlusi Dubai EXPO-l osalemise teemal. Korraldajad on valmis isegi tasuta paviljoni pakkuma. Üks minister veeretab rahalised kulutused ettevõtjate õlule, kellelt riik on niigi viimast pigistamas. Ärimehed loodavad kontaktide loomisel riigi toele. Kui sind pole suurtel foorumitel, siis pole sind olemas.