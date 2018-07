Valga haigla sünnitusosakond on likvideeritud ning suletakse ka Põlva haigla sünnitusosakond. Nende otsuste vastu on protesteeritud, on teravalt sõna võetud ja koguni luuletusi kirjutatud. On räägitud, et sellised otsused panevad põntsu kohalikule elule, kiirendavad ääremaastumist, peletavad noored väiksematest linnadest ja asulatest minema jne. Neil, kes sellist juttu ajavad, pole aga õigus.

Sünnitusosakondade kaotamist tuleb hoopis nimetada heaks, kasulikuks ja riigimehelikuks otsuseks. Samas ei tohiks poolele teele pidama jääda, mis tähendab, et sünnitusosakonnad ja -haiglad peab likvideerima kogu riigis, sealhulgas ka Tartus, kuhu Põlva ja Valga sünnitajad edaspidi suunatakse. Sünnituskohad tuleb alles jätta ainult ühes linnas – Tallinnas, ja sellest esialgu piisab. Kui sünnitajate arv peaks tulevikus vähenema ja rahvastik hakkab vananema veelgi kiiremini, siis võib kaaluda ka Tallinna haiglate sulgemist. Kuid praegu suudavad Tallinna sünnitushaiglad ja -osakonnad rahuldada kogu Eesti vajadused, kui riik otsustab võtta kasutusele allpool esitatud ettepaneku.

Lahendus oleks väga lihtne. Tallinna külje alla tuleks rajada üks või mitu sünnituslaagrit (mitte segamini ajada koondus- või vangilaagriga), kuhu suunatakse mõneks ajaks elama kõik Eestis rasestunud naised. Kui naine jääb lapseootele, juhtugu see Pärnus, Ulilas või Võõpsus, ning perearst selle fikseerib, saadetakse naine kohe sünnituslaagrisse elama. Keeldumisest ei saa juttugi olla, sest sellisel juhul võib ohtu sattuda nii lapse kui ka tulevase ema tervis, kuid seda ei taha ju keegi. Kuna sünnituslaager paikneb Tallinna lähedal – soovitatavalt selles suunas, kus asub ka haigla, siis on arstiabi vaid mõnekümne minuti kaugusel.