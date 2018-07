Nädala algul üllatas poplaulja Justin Bieber maailma sellega, et palus oma tüdruksõbra Hailey Baldwini kätt. Kuidas reageeris sellele aga Bieberi pikaaegne ekspruut Selena Gomez?

Väljaanne E! kirjutab, et Selena oli küll kihlusuudisest üllatunud, kuid tal pole selle vastu midagi. "Selena oli üllatunud, et kihlus nii ruttu tuli, kuid ta polnud üllatunud. Ta tunneb Justinit ja teab, et ta on millekski selliseks võimeline. Päeva lõpus ta tegelikult ei hooli. Selena on temast täiesti üle saanud. Ta püüdis küll asju korda saada, kuid see ei toiminud," rärägib allikas väljaandele.