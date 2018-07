Üle-eelmise nädala reedel toimunud sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse koosolekul võttis Indrek Saar sotside juhi teema uuesti jõuliselt ette.

Saar oli oma jutu toetuseks ette valmistanud uhke esitluse koos mitmesuguste uuringutulemustega, mis pidid näitama, et Jevgeni Ossinovski on kehv juht ja sotsid vajavad uut.

Sotsid on jagunenud kahte leeri, kellest üks arvab, et uue juhi otsimise asemel tuleks keskenduda valimisteks valmistumisele. Ministritest on Ossinovski selged toetajad Urve Palo ja Andres Anvelt, tuntud sotsidest veel Marju Lauristin ja Jaak Allik.

Teine leer, eesotsas Indrek Saarega, ei ole Ossinovski ja kujunenud olukorraga (erakonna reiting ja maine) rahul.

