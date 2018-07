Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg" oli Õhtulehe ajakirjanikel Jarmo Jagomäel ja Ats Kuldkepil külas treener Marko Parkonen.

Suvel on Parkonen ametis U16 noormeeste koondisega, keda ootab ees EM Serbias, kus heidelda tuleb kõige tugevamas seltskonnas. Kuidas on ettevalmistused sujunud? Kui palju tööd on veel turniiri eel teha? Millised on meeskonna tugevused ja nõrkused? Missugused kujud tiimis mängivad? Need ja paljud teised küsimused saavad põhjalikud vastused.

Lisaks tuleb juttu ka talendikatest Henri Drellist ning Marten Maidest, kes just Parkoneni käe all tuule tiibadesse said ja laia maailma lendasid.