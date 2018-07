Esmaspäeval lahkusid Suurbritannia valitsuse ametipostidelt Brexiti-minister David Davis ja välisminister Boris Johnson. Kas peaminister Theresa May võib neid suisa reeturlikeks pidada? Kahe euroliidust väljumise võtmeisiku ootamatu lahkumine on otsene kaikaloopimine peaminister May kodaratesse. Samas ei ole näha, kes tahaks May langemise korral tema kohta ning äärmiselt keeruliseks muutunud ülesannet väga ise üles korjata. Brexiti-segadus ei mõjuta aga ainult Suurbritannia tooride parteid, vaid ka Euroopa julgeolekut.

Riigikogu väliskomisjoni esimees ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Marko Mihkelson selgitab, et ennekõike peegeldab Johnsoni ja Davise lahkumine konflikti briti konservatiivide ehk tooride endi seas. „Vastakuti on euroskeptikud eesotsas Johnsoni ja Davisega ning Euroopa Liidu suhtes mõõdukama liini esindajad eesotsas rahandusministri [Philip] Hammondiga. Johnson ja Davis lahkusid valitsusest protestiks peaminister May ja rahandusminister Hammondi kavale võtta pehmem kurss seoses Suurbritannia lahkumisega Euroopa Liidust. Ilmselt soovivad mõlemad selle sammuga ennast distantseerida Mayst ning võimalusel vastustada peaministrit ebaõnnestumise korral,“ selgitab Mihkelson tooride partei sisemisi lahkhelisid. Kes tahaks euroliidu ukse paugu ja aplombiga kinni lüüa, kes tahaks lahkumist näha pigem mõõduka ja rahuliku protsessina, milles kõiki sildu ei põletata.

„Briti valitsuse osaline lagunemine on paraku vaid veelkordseks kinnituseks, kui suure segaduse on tekitanud Brexiti referendum,“ kirjeldab Mihkelson. „Kahjuks võib eeldada, et Brexiti segadustelaine ei lõpe niipea ja jääb mõjutama Briti sisepoliitika päevakorda veel pikaks ajaks.“ Mihkelson lisab, et segadus ei ole vaid Ühendkuningriigi siseriiklik probleem: „Eestile on tähtis, et see ei mõjutaks Suurbritannia tegevust Euroopa julgeolekusse panustamisel.“