"Fännid on kõige tähtsamad üldse! Kui neid ei ole, pole ka bändi mõtet teha," lausub Eesti ühe menukama rahvabändi Patune Pool lauljanna Sünne Valtri. "Neid fänne on umbes kümme, kelle näod ja nimed on meile teada. Tegelikult on kaks neiut, kes mõlemad käivad sama palju meie kontserdil. Aga kuna oli üks nimi vaja öelda, siis pakkusime välja Kristiina," räägib Sünne. (Õhtuleht avaldas juunikuu lõpus intervjuu Patuse poole fänniga ja pöördus sellel teemal bändiliikmete poole - toim.)

"Aga ta on tõesti nagu igal pool platsis. See on lausa uskumatu, kuidas ta jaksab sõita meie bändi järgi – ükskõik kuhu Eestimaa punktini."

"Kui inimene leiab nii palju aega, et meiega kaasas käia, siis peame meie omalt poolt midagi niivõrd head andma, et ta selle järele tuleb," lausub Valtri, tundes suurt heameelt selliste fännide üle. "Fännid annavad eelkõige hingele midagi." Kuigi fännidest kõneleb Sünne üldjuhul positiivselt, on tal tulnud kokku puutuda ka kuulajatega, kelle fänlus on ületanud teatud piirid. "Olen selles osas suhteliselt otsekohene inimene. Olen julgenud öelda, et ma ei lobise kellegagi pühapäeviti näiteks. See on aeg minule ja minu perele. Olen palunud sellesse mõistvalt suhtuda," räägib Sünne.