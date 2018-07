Selgus, et vesi muutus kõige kuumemaks musta veisenahaga kaetud metallanumas ja oli kõige külmem selles, mida kattis valge veisenahk. Triibulise sebranaha puhul jäi selle temperatuur halli veise- ja sama värvi hobusenahaga kaetud anuma vahele. Soojuskaamera näitas samal ajal, et sebranahk kuumenes mustade triipude kohalt rohkem kui valgete kohalt. Seega ei täheldatud sellise nahaga kaetud anuma puhul jahutavat õhuvoolu.

Rootsi Lundi ülikooli teadlased kummutasid põhjaliku uurimistöö tulemusena arvamuse, et sebrade triipudel on jahutav toime, vahendab ajakiri Scientific Reports.

Varem on Susanne Akesoni meeskond välja selgitanud, et triibud kaitsevad sebrasid parmude eest, vahendab ajakiri Jornal of Experimental Biolgy. Nimelt peegeldavad need valgust ja seega on vereimejatel raske sebrasid märgata.