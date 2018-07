Kylie Jenner on korduvalt saanud kriitikat selle pärast, et on oma huuled ebaloomulikult suureks süstida lasknud. Nüüd tunnistab naine aga, et on täitesüstidest täielikult loobunud, vahendab Daily Mail.

Kylie lisas Instagrami uue pildi, mille all paljud fännid kommenteerisid, et naine näeb palju noorem ja ilusam välja. Siiski ei suutnud fännid jõuda jälile, miks see nii olla võiks. "Ma loobusin täitesüstidest," vastas naine seepeale.

🖤 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 9, 2018 at 7:16pm PDT

Kyliel on Instagramis 110 miljonit jälgijat ja paljud neist hakkasid kohe naist kiitma, et too näeb ilma süstideta kordi parem välja.

Kui Jenneri paisunud huuled esmakordselt teemaks tulid, eitas ta süstide tegemist kategooriliselt ja väitis, et tegu on lihtsalt professionaalse meikimisega. Kaua tal muidugi tõde varjata ei õnnestunud.