Lauljatar Michael Bublé andis emotsionaalse intervjuu, kus paljastas, et kui tema poeg Noah sai vähidiagnoosi, kaalus mees isegi muusikast loobumist, vahendab People.

"Ma olen põrgus käinud. Ma ei räägi kogu lugu isegi oma sõpradele, sest see teeb liialt haiget. Ta on minu poiss, ta on superkangelane ja ei pea seda kõike uuesti läbi elama," ütles laulja. "Ja teate, põrgu tundub olevat päris hea koht puhkuseks pärast seda kõike, mis me läbi oleme elanud."

Bublé ja tema naine Luisana Lopilate avalikustasid Noah'i haiguse 2016. aastal Facebookis. "Ma tõesti arvasin, et ei tule enam muusikamaailma tagasi. Perekond on kõige olulisem, minu laste tervis on number üks. Suhe oma pere, naise ja usuga on kõige olulisemad."