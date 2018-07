Kinnisvaraturul on juba mõnda aega suurenenud uute korterite osakaal. Trendile aitab kaasa ka niinimetatud lumehelbekeste põlvkond, kes ei tunne värvi ega tapeeti, et ise remonti teha, ütles kinnisvaraekspert Martin Vahter Äripäeva raadios.

Vahter rääkis, et kui vanasti osteti äärelinna korter ja hakati seda ise remontima, siis tänapäeval seda enam sageli ei juhtu.

"Peale on tulnud selline lumehelbekeste generatsioon, kes ei oskagi ega teagi, mis on värv või tapeet või tapeediliim," muigas Vahter. "Tahetakse kohe uut, sageli tundub, et isegi üle oma võimete tahetakse elada."

Vahter märkis, et seetõttu ongi uute korterite osakaal turul väga suur. Hinnad on samuti väga kõrgeks kerkinud. Tallinnas on korterite hinna alampiir umbes 2000 eurot ruutmeeter. Kesklinnas on korterid veel kallimad.

Vahter nentis, et kui pealinnas lähevad hinnad liiga kalliks, elavneb kinnisvaraturg Tallinna lähedal ning oma võimaluse saavad sellised kohad nagu Keila, Saue või Jüri.