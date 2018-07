Teisipäeval selgus, et Rock in Tartu peaesinejana välja kuulutatud Tarja Turunen jätab festivalil esinemata. Nüüdseks on teada, et oma kontserdi on tühistanud veel kaks välismaa artisti. Lisaks ka üks Eesti arstist. USA bänd Exit Eden vastas Facebookis fännile, et nende esinemine Tartu festivalil on tühistatud. Kuvatõmmis (Erakogu) Kuvatõmmis (Erakogu) Ka Saksamaa bänd Mozart Heroes sõnas, et tühistavad oma esinemise. Kuvatõmmis (Erakogu)

Bänd avaldas ka oma Facebooki lehel ametliku avalduse. "Kallid muusikaarmastajad Eestist. Me olime välja kuulutanud esinemise Rock in Tartu festivalil ja tahtsime teile väga esineda. Me ei ole tänaseks festivali korraldajat saanud lepingut ega esinemistasu. Suhtlemine korraldajaga on olnud keeruline. Selle situatsiooni tõttu oleme sunnitud oma sinemise tühistama. Meil on väga kahju, kuid me ei saa kohale sõita ja esineda. Loodame, et meil on peagi võimalus teile Eestis mängida."

Facebooki lehel ei ole infot ürituse ärajäämise kohta ning endiselt reklaamitakse Tarja Turuneni kui festivali peaesinejat. Kella seitsme paiku õhtul andis ansambli Herald liige Sven Varkel teada, et ka Herald jätab esinemata. Sellekohane teade ilmus ka Heraldi Facebooki. Piletihind on praeguseks tõusnud 59.90 euroni ning esinejate nimekirja on jäänud vaid üks bänd, kodumaine Must Hunt. "Meil on kontserdikorraldajaga leping, et saame oma esinemistasu nagunii - kas kontsert toimub või mitte," ütleb Musta Hundi trummar Marko Atso Õhtulehele. Mees lisab, et keegi pole talle festivali ärajäämisest teatanud ning seni on tema seisukoht, et kontsert toimub. "Ma ei ole korraldajat kätte saanud, ootan nüüd," ütleb ta. Ainsana pole veel esinemisest loobunud ansambel Must Hunt (Grete Laus-Evest)